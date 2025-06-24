МИД Катара вызвал посла Ирана в связи с ударом по военной базе США

МИД Катара выразил протест послу Ирана в связи с ударом по базе Аль-Удейд

МИД Катара вызвал посла Ирана в Дохе Али Салеха Абади и выразил ему протест в связи с ракетным ударом республики по американской авиабазе Аль-Удейд. Об этом сообщили в пресс-службе катарского внешнеполитического ведомства.

«Министерство подтвердило, что Катар оставляет за собой право отреагировать на это вопиющее нарушение в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе беседы с послом госминистр иностранных дел Катара Султан аль-Мурейхи назвал атаку на военную базу нарушением принципа добрососедства. По словам главы ведомства, удар противоречит характеру отношений между странами.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

Ранее в Кремле заявили, что Иран не уведомлял Россию о планах нанести удары по базам США.