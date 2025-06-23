В США оценили риск ответного удара Ирана

Власти Соединенных Штатов оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий и ожидают, что силовой ответ может произойти в ближайшие день-два. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Ответная атака Ирана может произойти в течение ближайшего дня или двух», — говорится в сообщении.

До этого штаб «Хатам аль-Анбия», который занимается координацией в Вооруженных силах Ирана, заявил, что иранские военные осуществят мощные операции с тяжелыми для США последствиями в ответ на удары по ядерным объектам.

23 июня телеканал NBC подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному возмездию со стороны Ирана, и ближайшие 48 часов будут особенно напряженными.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее в Совфеде рассказали, ответит ли Иран на атаку США.