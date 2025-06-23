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США сообщали Ирану о намерении Израиля завершить конфликт

WSJ: США просили третьи страны передать Ирану, что Израиль хочет конца конфликта
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Shutterstock

США просили арабских чиновников передать Ирану, что Израиль хочет скоро завершить начавшийся между странами вооруженный конфликт. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, власти Ирана ответили арабским чиновникам, что вынуждены ответить на американские удары.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил о содействии России иранскому народу.

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