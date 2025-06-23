Стало известно главное требование Израиля к Ирану при возобновлении диалога

FT: Израиль может потребовать от Ирана отказа от обогащенного урана при диалоге

Израильские власти могут потребовать от иранской стороны отказаться от обогащенного урана в случае восстановления переговорного трека. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник в израильском правительстве.

«Один израильский чиновник заявил, что если Тегеран и Вашингтон возобновят переговоры <...>, Нетаньяху может настоять на том, чтобы Тегеран передал весь высокообогащенный уран для транспортировки и хранения за пределами страны», — указано в материале издания.

До этого FT сообщала, что Иран успел вывезти оборудование и уран с ядерного обогатительного завода Фордо до американских ракетных ударов в ночь на 22 июня.

В ночь на воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее Песков предупредил о рисках после ударов США по Ирану.