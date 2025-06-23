Песков предупредил о рисках после ударов США по Ирану

Песков: действия США против Ирана могут привести к тяжелым последствиям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что удары США по Ирану стали шагом, не имеющим аналогов, и могут привести к серьезным и непредсказуемым последствиям.

По словам Пескова, мировое сообщество пока не может предсказать, к чему приведет эта эскалация, но уже ясно, что последствия будут негативными.

В Кремле также выражают обеспокоенность по поводу дальнейшего развития ситуации в регионе, отметил Песков.

До этого американский генерал, экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США Фрэнк Маккензи рассказал, что американские войска в Ираке и Сирии «безусловно уязвимы» для ударов со стороны Ирана. По его словам, аналогичная ситуация касается и других военных баз Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В то же время генерал затруднился ответить, где Иран может атаковать.

23 июня начальник генерального штаба ВС исламской республики генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави заявил, что удары американских Военно-воздушных сил (ВВС) «развязали руки» Ирану, и теперь он вправе принять ответные меры в отношении военных объектов США.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее госдеп предупредил граждан США за рубежом о рисках.