В Госдуме оценили удар ВС РФ по Киеву: «Слишком долго себя ограничивали»

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина больше не будет оставаться безнаказанной за свои действия. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал массированный удар ВС РФ по Киеву.

Депутат напомнил, что в столице Украины много объектов военно-промышленного комплекса. Колесник указал, что Россия не бьет по гражданскому населению, однако сейчас «они делают беспилотники по гаражам». По мнению парламентария, «вполне могли туда удар нанести или по объектам критической военной инфраструктуры».

«Мы слишком во многом себя ограничивали, а взамен это воспринималось как слабость, взамен Киев бил по нашему мирному населению. В Судже пытали людей, совершались военные преступления, наносились удары по жилым объектам неизбирательным оружием. Безнаказанности больше не будет. Киев будет получать ответ», — заявил Колесник.

До этого Минобороны России сообщило, что ВС РФ минувшей ночью нанесли групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киевской области.

Ранее глава МИД Украины назвал Евросоюзу три способа давления на Россию.