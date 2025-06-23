МИД Украины резко отреагировал на идею посредничества России между Израилем и Ираном

Глава МИД Украины Сибига отверг идею посредничества РФ между Израилем и Ираном

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал идею посредничества России и президента Владимира Путина в конфликте между Израилем и Ираном. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Они никогда не могут быть никакими посредниками», — заявил Сибига.

По его словам, российский лидер Владимир Путин якобы является «разжигателем войны». Он призвал «принудить» Россию к миру, поскольку Москва, утверждает министр, понимает «только силу».

23 июня запланирована встреча главы МИД Ирана Аббаса Арагчи с Владимиром Путиным. Подробности о формате встречи и составе делегаций пока не разглашаются.

До этого российский политолог Сергей Марков предположил, что министр иностранных дел Ирана может попросить Путина стать посредником на переговорах Ирана с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, иранская сторона также может попросить у РФ военную технику.

Ранее Путин обвинил Запад в дестабилизации на Ближнем Востоке и во всем мире.