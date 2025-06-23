На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В парламенте Ирана заявили о стратегической ошибке «сумасшедшего» Трампа

Глава парламента Галибаф: удары США по Ирану — стратегическая ошибка Трампа
close
The White House via Twitter/Reuters

Президент США Дональд Трамп совершил «стратегическую ошибку», приказав нанести удары по территории Ирана. Об этом заявил глава иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, передает Tansim.

«Сумасшедший американский президент, официально и напрямую вступив в войну против Ирана, довел до конца свою стратегическую ошибку», — заявил он.

Галибаф также заявил, что лидер США своими действиями поддержал «преступную банду сионистского режима», имея в виду израильскую армию.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным, публикуем СМИ, американская армия использовала при сбросе на Фордо такие снаряды. Несмотря на заявление американской стороны, что объект был уничтожен, в Иране сообщили лишь о частичных его повреждениях.

Ранее Израиль атаковал аэродромы на Западе, Востоке и в Центре Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами