В парламенте Ирана заявили о стратегической ошибке «сумасшедшего» Трампа

Президент США Дональд Трамп совершил «стратегическую ошибку», приказав нанести удары по территории Ирана. Об этом заявил глава иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, передает Tansim.

«Сумасшедший американский президент, официально и напрямую вступив в войну против Ирана, довел до конца свою стратегическую ошибку», — заявил он.

Галибаф также заявил, что лидер США своими действиями поддержал «преступную банду сионистского режима», имея в виду израильскую армию.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным, публикуем СМИ, американская армия использовала при сбросе на Фордо такие снаряды. Несмотря на заявление американской стороны, что объект был уничтожен, в Иране сообщили лишь о частичных его повреждениях.

Ранее Израиль атаковал аэродромы на Западе, Востоке и в Центре Ирана.