Иран может ответить США «телеграфным возмездием»

Наиболее вероятным сценарием ответа Ирана на удары США может стать «телеграфное возмездие», Тегеран сообщит Вашингтону детали своих ответных действий, чтобы избежать эскалации. Об этом пишет Bloomberg.

«Наиболее вероятным решением для руководства Ирана было бы телеграфное возмездие, сообщающее США, где и что они будут атаковать, с вероятным отсутствием жертв среди американцев, что позволит Трампу найти способ разрешить кризис», — говорится в сообщении издания.

После такого ответного удара, считает Bloomberg, Трамп «мог бы убедить Израиль», что он должен прекратить свои атаки, что фактически привело бы к прекращению огня для всех сторон.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее в конгрессе США назвали удары по Ирану основанием для импичмента Трампа.