Азаров: противоречия по Украине можно разрешить только переговорами РФ и США

Весь комплекс противоречий по конфликту на Украине можно разрешить только путем прямых переговоров России и США. Таким мнением поделился бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в беседе с РИА Новости.

«Если [президент США Дональд] Трамп заинтересован, скажем, все-таки в восстановлении надежного мира, то он же не может не понимать, что сохранение этого режима будет означать не мир, а продолжение войны», — сказал Азаров.

Политик считает, что Трамп видит, как развиваются события, и понимает все происходящее, даже если кто-то из его окружения или европейских лидеров пытается его переубедить. Азаров выразил надежду, что переговоры двух крупных игроков — США и России — состоятся, несмотря на то, что есть различные обстоятельства, которые препятствуют им.

До этого Азаров призвал политические силы Украины организовать народный бунт против президента Владимира Зеленского. Он обратил внимание на то, что народ сам «никуда не выходил и не выйдет». Однако это, по его мнению, необходимо, поскольку Зеленский «уничтожает украинский народ и государство». Экс-премьер Украины подчеркнул, что каждый день его пребывания у власти «означает деградацию страны».

Ранее экс-премьер Украины заявил, что у Киева нет ресурсов для боевых действий.