В МИД Ирана предупредили об опасности эскалации на Ближнем Востоке для всего мира

Арагчи: удары Израиля и США по Ирану чреваты последствиями для всего мира

Военные операции Израиля и США против Ирана могут привести к серьезным последствиям как на Ближнем Востоке, так и во всем мире. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в Москве перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Дипломат добавил, что американские и израильские удары по Ирану могут быть расценены только как «агрессия», тогда как Тегеран прибегает к законной самообороне.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Василий Небензя заявил, что удары США свели на нет многолетние усилия по ядерной программе Ирана.