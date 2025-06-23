Североатлантический альянс согласовал повышение расходов на оборону

Reuters: страны НАТО повысят расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году

Государства — члены Североатлантического альянса согласились на увеличение к 2035 году своих оборонных расходов до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, отмечает агентство, страны НАТО согласились с требованиями президента США Дональда Трампа увеличить оборонные бюджеты.

22 июня премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что Мадрид договорился с Североатлантическим альянсом об освобождении от обязательства по увеличению военных расходов до 5% ВВП.

За день до этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут не увеличивать военные расходы, но остальные страны — члены НАТО должны это сделать. По словам главы Белого дома, государства НАТО должны повысить военные расходы до 5% от ВВП. Он раскритиковал Канаду и Испанию, отказавшиеся направлять 5% ВВП на военные нужды.

Ранее на ПМЭФ объяснили заинтересованность Вашингтона в увеличении военных расходов НАТО.