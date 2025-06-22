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Гендиректор МАГАТЭ призвал не позволить рухнуть режиму нераспространения ядерного оружия

Гросси: режим нераспространения не должен рухнуть на фоне событий в Иране
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Albert Otti/Global Look Press

Режим нераспространения ядерного оружия не должен рухнуть на фоне ситуации вокруг Ирана, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.

Гросси, выступая по видеосвязи во время заседания Совета Безопасности ООН, подчеркнул, что обеспечение мирного использования атома является всеобщей и наиболее важной задачей. По его словам, нельзя позволить закрыться дипломатическому окну и рухнуть режиму нераспространения. Гендиректор МАГАТЭ указал, что мир не станет безопаснее, если все большее число стран будут обладать ядерным оружием.

Гросси отметил, что МАГАТЭ готово внести свой вклад в прекращение конфликта в Иране.

22 июня министерство иностранных дел России заявило об ущербе глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), из-за ударов США по ядерным объектам в Иране.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее Гросси заявил, что Иран не создавал ядерную бомбу.

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