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Зеленский заявил о намерении Норвегии инвестировать в ВПК Украины

Зеленский: Норвегия выделит $400 млн для производства вооружения на Украине
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Depositphotos

Норвегия выделит украинскому военно-промышленному комплексу (ВПК) $400 млн. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, об этом стало известно во время визита в Киев норвежского министра обороны Торе Оншууса Сандвика. Зеленский подчеркнул, что $400 млн пойдут на новые инвестиции в ВПК, прежде всего, на производство беспилотников.

Президент Украины отметил, что в стране уже открылся офис норвежской Kongsberg Defence & Aerospace, которая является одной из крупнейших оборонных компаний Европы.

21 июня Зеленский сообщил о намерении открыть линии производства оружия в ряде европейских стран. По его словам, инициатива будет реализована в рамках программы Build with Ukraine. Летом Киев намерен подписать соглашения об экспорте своих технологий за границу, чтобы начать производить беспилотники и ракеты в Европе и других странах, которые поддерживают Украину.

В тот же день Зеленский заявил, что Украина запросила у США пакет оружия с ЗРК Patriot.

Ранее Зеленский попросил союзников помогать Украине по новой схеме.

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