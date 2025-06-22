США направили Ирану сигналы с предложением вернуться к переговорам

Министр обороны США Пит Хегсет заявил во время пресс-конференции, что Соединенные Штаты направили Ирану как публичные, так и непубличные сигналы с призывом вернуться за стол переговоров по его ядерной программе.

«Ирану четко известна позиция США и шаги, которые нужно предпринять для достижения мира. Мы надеемся, что они пойдут этим путем», — заявил.

Он отметил, что Вашингтон отправил сигналы как в публичном, так и непубличном формате с призывом к Тегерану вернуться за стол переговоров. Хегсет добавил, что удары по Ирану были ограничены по своему масштабу.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Американский президент назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самом Иране сообщили, что удары Соединенных Штатов не нанесли значительный урон объектам в исламской республике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий вокруг Ирана.

Ранее глава МИД Ирана анонсировал «серьезную встречу» с Путиным.