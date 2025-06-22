Глава МИД Ирана ответил на вопрос о возможности закрытия Ормузского пролива

Арагчи заявил, что у Ирана есть разные доступные варианты ответа на удары США

У Тегерана есть разные опции ответа на удары США по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Стамбуле глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, передает РИА Новости.

«Есть разные доступные нам варианты. Остановлюсь на этом», — уточнил он.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, что Трампу дали гарантии перед атакой на Иран.