Нетаньяху раскрыл детали «трогательного» разговора с Трампом после ударов США по Ирану

Нетаньяху назвал трогательным разговор с Трампом после ударов США по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп позвонил ему после того, как американские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Об этом пишет ТАСС.

«Это был очень теплый, очень трогательный разговор», — сказал израильский лидер в видеообращении к нации.

По словам Нетаньяху, Трамп поздравил его, израильских военных и граждан Израиля. Премьер, в свою очередь, поздравил американского лидера, летчиков ВВС США и граждан Соединенных Штатов.

Также в обращении к нации Нетаньяху заявил, что Трамп принял «правильное решение», атаковав Иран. Он отметил, что ни одна страна в мире не смогла бы сделать то, что США сделали с ядерными объектами. Он назвал американскую атаку на Иран «непревзойденной».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну». Трамп подчеркнул, что удары США по Ирану укрепили безопасность Израиля.

По данным телеканала Fox News, ВВС США использовали противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk при нанесении ударов по ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана. По информации журналистов, на подземный комплекс в Фордо было сброшено пять-шесть мощных бомб с малозаметных бомбардировщиков B-2.

Ранее Трамп пригрозил Ирану более сильным ударом в случае ответа.