На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху раскрыл детали «трогательного» разговора с Трампом после ударов США по Ирану

Нетаньяху назвал трогательным разговор с Трампом после ударов США по Ирану
close
Gali Tibbon/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп позвонил ему после того, как американские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Об этом пишет ТАСС.

«Это был очень теплый, очень трогательный разговор», — сказал израильский лидер в видеообращении к нации.

По словам Нетаньяху, Трамп поздравил его, израильских военных и граждан Израиля. Премьер, в свою очередь, поздравил американского лидера, летчиков ВВС США и граждан Соединенных Штатов.

Также в обращении к нации Нетаньяху заявил, что Трамп принял «правильное решение», атаковав Иран. Он отметил, что ни одна страна в мире не смогла бы сделать то, что США сделали с ядерными объектами. Он назвал американскую атаку на Иран «непревзойденной».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну». Трамп подчеркнул, что удары США по Ирану укрепили безопасность Израиля.

По данным телеканала Fox News, ВВС США использовали противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk при нанесении ударов по ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана. По информации журналистов, на подземный комплекс в Фордо было сброшено пять-шесть мощных бомб с малозаметных бомбардировщиков B-2.

Ранее Трамп пригрозил Ирану более сильным ударом в случае ответа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами