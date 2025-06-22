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СМИ узнали, что США согласовывали резолюцию ООН об Украине с Россией

Le Monde: США согласовывали с Россией резолюцию ООН об Украине
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Global Look Press

Соединенные Штаты Америки (США) обсуждали свой проект резолюции ООН по Украине с Россией за спинами союзников. Об этом пишет французское издание Le Monde.

В материале отмечается, что «потрепанный» за 20 лет союз США и Европы сейчас распался из-за Украины.

«За кулисами, 24 февраля 2025 года, в ООН разыгрывался ожесточенный бой. Киев подготовил проект резолюции, осуждающий агрессию Москвы. Но США не только попросили Украину отозвать проект, но и предложили свою, более нейтральную резолюцию <…> Как позднее подтвердили британцы и французы, США обсуждали свой проект резолюции с Россией за спинами союзников», — пишет Le Monde.

В мае постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что постоянное представительство США при организации подготовило в феврале альтернативный проект резолюции по Украине, признав политизированность документа Евросоюза.

По словам российского дипломата, американцы разработали документ, осознавая, что политизированный проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Продвижение всестороннего, справедливого и долгосрочного мира на Украине», представленный Киевом и Евросоюзом, не только не способствует мирному урегулированию конфликта, но и отдаляет реальные перспективы политического решения.

Ранее в ООН оценили угрозы Трампа ввести санкции против России и Украины.

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