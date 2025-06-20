Путин раскрыл, кто продвигает нарративы о ненадежности РФ как союзника

Президент России Владимир Путин назвал провокаторами тех, кто продвигает нарративы о том, что Россия является ненадежным союзником.

«Те, кто продвигают такие нарративы, как ненадежность России как союзника, — провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Но это им не поможет, они не добьются своих целей», — сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В своем выступлении российский лидер отметил, что Россия всегда поддерживает Иран в его работе по мирному атому. После начала ирано-израильского конфликта позиция РФ по этому вопросу не изменилась, уточнил Путин.

До этого он сказал, что Россия не стремится к посредничеству в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, но предлагает свои идеи и находится в контакте как с одной, так и с другой стороной.

При этом еврейское государство он назвал «почти русскоговорящей страной». Президент напомнил, что в Израиле проживает почти 2 млн человек, выходцев из бывшего СССР и Российской Федерации.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал, беспокоит ли его угроза третьей мировой войны.