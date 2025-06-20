Путин указал на разницу конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке

Путин: ситуации на Ближнем Востоке и на Украине принципиально разные

Ситуации на Ближнем Востоке и на Украине принципиально разные. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время сессии вопросов и ответов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Во-первых, эта ситуация не такая же, а принципиально другая. Во-вторых, мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины, мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

20 июня Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление главы государства продлилось 55 минут. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в Кремле рассказали о контактах РФ и Ирана.