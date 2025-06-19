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Пушков рассказал, как США воспользовались «однополярным моментом»

Пушков: США навязывали миру либеральный порядок на фоне однополярности
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Pavel Kashaev/Global Look Press

США воспользовались 20-летним «однополярным моментом», когда были ослаблены все, кроме американского, центры силы, и стали навязывать миру либеральный порядок. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«С распадом Советского Союза, концом Варшавского договора и распадом мировой социалистической системы Соединенные Штаты вступили в фазу тотальной гегемонии. Один неглупый американский обозреватель <...> сказал, что мы вступили в однополярный момент», — отметил Пушков.

По его словам, в тот период другие мировые силы еще не окрепли и США в течение 15-20 лет пользовались этим уникальным статусом.

Пушков также подчеркнул, что либеральный порядок в своей сути является антидемократическим и стремится навязать свои ценности всем странам.

На днях президент России Владимир Путин заявил, что глобальный либерализм превратился из либерализма в тоталитаризм.

Ранее Путин назвал западный либерализм проявлением агрессии и крайней нетерпимости.

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