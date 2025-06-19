Мерц призвал Нетаньяху быть более умеренным в отношении Ирана

Reuters: Мерц в разговоре с Нетаньяху призвал к умеренности в отношении Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц попросил израильского премьера Биньямина Нетаньяху вести себя более умеренно в отношении Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Мерц выразил поддержку израильской армии в их атаках по ядерной инфраструктуре Ирана, но также отметил важность поиска дипломатических решений возникшего конфликта. По данным источника агентства, представители ФРГ и Израиля обсудили ситуацию в Газе.

Официальных комментариев от немецкого правительства на счет данной информации пока не поступало.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в Иране сообщили об ударах по военно-промышленным центрам Израиля.