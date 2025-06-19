Шахзаде Ирана назвал единственного предателя в конфликте Ирана и Израиля

Шахзаде Ирана Пехлеви заявил о предательстве Хаменеи в конфликте с Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи является «единственным предателем» в конфликте между исламской республикой и Израилем. Об этом в интервью газете Financial Times заявил 64-летний Реза Пехлеви, старший сын последнего шаха Ирана, свергнутого в ходе Исламской революции 1979 года.

По словам наследного принца (шахзаде), впервые за многие годы условия для перемен в исламской республике «стали более благоприятными».

На днях он призвал иранцев «восстать» и «вернуть Иран».

16 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перечислил ключевые цели военной операции в Иране, не исключив, что ее результатом может стать смена власти в исламской республике.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в ЕС высказались о возможной ликвидации руководства Ирана.