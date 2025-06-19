Путин оценил состоявшиеся переговоры с главой Индонезии

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто прошли содержательно. Его слова приводит РИА Новости.

«Обсужден целый спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия», — отметил глава государства.

19 июня Путин и Субианто провели в Стрельне российско-индонезийские переговоры. Встреча лидеров проходила в Константиновском зале и продлилась более трех часов.

Путин ранее заявил, что президент Индонезии стал главным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году. Российский лидер также выразил уверенность, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС.

ПМЭФ проходит 18-21 июня. Главная тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Пленарное заседание с участием президента России состоится 20 июня.

Ранее Путин высказался об усилении БРИКС.