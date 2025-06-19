В Кремле ответили на вопрос о возможном участии США в конфликте на Ближнем Востоке

Песков ответил на вопрос об участии США в конфликте на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, повлияет ли возможное вмешательство в конфликт на Ближнем Востоке на отношения Москвы и Вашингтона. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что отношения России с США и ситуация на Ближнем Востоке — это «разные треки». Однако он отметил, что при подобном развитии событий Москва будет еще более обеспокоена ситуацией.

Кроме того, вмешательство США в конфликт «будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона».

Издание Axios, ссылаясь на источники в Пентагоне сообщало, что ситуация на Ближнем Востоке приближается к критической точке, США могут нанести удар с использованием снаряда GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator — MOP.

18 июня Трамп допустил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не примет его «последний ультиматум».

Ранее в США раскрыли планы Нетаньяху в отношении Ирана.