Венгрия готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Сийярто: Венгрия была бы готова принять переговоры между Россией и Украиной

Венгрия была бы готова принять переговоры между Россией и Украиной. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Глава МИД Венгрии также отметил, что Будапешт поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

«Мы считаем, что, возможно, единственный путь к достижению мира в регионе — это договоренность между Россией и США», — сказал Сийярто.

В июне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен не допустить поспешного приема Украины в Евросоюз и рассчитывает на помощь других стран в этом вопросе.

До этого он выразил мнение, что Брюссель в настоящее время сосредоточен на борьбе с Россией.

По его словам, в ЕС считают, что Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее.

Ранее Орбан заявил, что против России развязана прокси-война.