Песков назвал предмет обсуждения на новом раунде переговоров с Украиной

Дальнейшие обмены телами погибших военных между Россией и Украиной являются предметом обсуждения для следующего раунда переговоров между сторонами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это нужно согласовывать. Сейчас пропорция очевидна, мы же получили всего несколько десятков тел наших бойцов. Это все предмет обсуждения на следующем раунде», — уточнил представитель Кремля.

19 июня стало известно, что в моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся 10 тысяч тел украинских военнослужащих. Они проходят процедуры опознания, экспертизы, согласования даты и места обмена.

До этого президент Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине еще три тысячи тел военных. Глава государства подчеркнул, что ему «грустно, печально и тяжело» об этом говорить.

Ранее в МИД объяснили отговорки властей Украины насчет переданных тел солдат ВСУ.