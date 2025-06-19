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Песков назвал предмет обсуждения на новом раунде переговоров с Украиной

Песков назвал обмен телами погибших с Киевом предметом нового раунда переговоров
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Дальнейшие обмены телами погибших военных между Россией и Украиной являются предметом обсуждения для следующего раунда переговоров между сторонами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это нужно согласовывать. Сейчас пропорция очевидна, мы же получили всего несколько десятков тел наших бойцов. Это все предмет обсуждения на следующем раунде», — уточнил представитель Кремля.

19 июня стало известно, что в моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся 10 тысяч тел украинских военнослужащих. Они проходят процедуры опознания, экспертизы, согласования даты и места обмена.

До этого президент Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине еще три тысячи тел военных. Глава государства подчеркнул, что ему «грустно, печально и тяжело» об этом говорить.

Ранее в МИД объяснили отговорки властей Украины насчет переданных тел солдат ВСУ.

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