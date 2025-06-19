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Глава МИД Венгрии назвал план ЕК по запрету энергоносителей РФ нарушением закона

Сийярто счел план ЕК запретить ЕС покупать энергоносители РФ нарушением закона
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Global Look Press

План Еврокомиссии (ЕК) запретить странам Евросоюза (ЕС) покупать российские энергоносители — серьезное нарушение европейского законодательства. Об этом заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С точки зрения права — это серьезное нарушение европейского законодательства. Мы будем бороться с ними. Мы хотим продолжить энергетическое сотрудничество с Россией», — подчеркнул министр.

16 июня Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК, в рамках которого предполагался полный отказ от российских энергоносителей. При этом Еврокомиссия, по словам главы МИД, все равно планирует его реализовать.

До этого газета The New York Times написала об обеспокоенности европейских чиновников тем, что компании и политики могут снова захотеть закупать энергоносители РФ.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной — гостем форума станет Королевство Бахрейн.

Ранее эксперт объяснил, чем чревато для Запада введение 500%-ных пошлин на нефть из РФ.

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ПМЭФ – 2025
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