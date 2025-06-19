В МИД РФ прокомментировали попытки оправдать агрессию Израиля против Ирана

Попытки оправдать неспровоцированную агрессию Израиля против Ирана циничны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Попытки оправдать ее [Агрессию Израиля против Ирана. — «Газета.Ru»] мнимыми, нераспространенческими озабоченностями, конечно, откровенный цинизм», — сказал она.

Дипломат также отметила, что Россия считает категорически недопустимыми атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, поскольку это чревато катастрофой.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в США раскрыли планы Нетаньяху в отношении Ирана.