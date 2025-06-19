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Захарова задала Каллас один вопрос после заявления о 360-градусной угрозе от России

Захарова высмеяла заявление Каллас о 360-градусной угрозе от России
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы евродипломатии Каи Каллас о России, которая якобы представляет «360-градусную угрозу» миру. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

«По Цельсию, боюсь спросить? Какая-то заколдованная для ЕСовок цифра», — написала Захарова.

Накануне во время выступления в европарламенте Каллас заявила, что РФ представляет собой «360-градусную угрозу миру» и глобальной безопасности. В своей речи она напомнила о Холодной войне и заявила, что США и их союзники превзошли советское государство. Подобно западному блоку времен той войны, НАТО и Евросоюз должны держаться вместе, подчеркнула дипломат.

Член комитета Годсумы по обороне Андрей Колесник, реагируя на заявление указал, что иногда бывает очень тяжело объяснить, что имеют в виду европейские политики. По его мнению, «поливать Россию грязью — это национальная забава прибалтов», поэтому Кая Каллас постоянно пугает Европу некими угрозами со стороны Москвы.

Ранее Каллас заявила, что у России «нет шансов» против ЕС и НАТО.

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