Совбез ООН назначил заседание по ирано-израильскому конфликту

Совет безопасности ООН проведет 20 июня заседание по поводу эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщил РИА Новости источник во всемирной организации.

«Совет Безопасности ООН обсудит ирано-израильский вопрос в пятницу утром», — сказал собеседник агентства.

По его словам, заседание состоится по запросу Тегерана.

Сегодня постпредство Ирана в ООН опровергло заявления президента США Дональда Трампа о том, что в Тегеране якобы запросили визит в Белый дом для переговоров. По словам дипломатов, исламская республика не станет участвовать в переговорах и не пойдет на мир под сторонним давлением.

Накануне Трамп намекнул, что страна может принять прямое участие в конфликте Ирана и Израиля, если Тегеран не примет его ультиматум. Президент потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции. СМИ сообщают, что в ближайшие дни США могут ударить по подземному заводу в Фордо, там Иран обогащает уран. Иранский лидер Хаменеи заявил, что его страна «никогда не сдастся» и готова противостоять американцам. На что Трамп пожелал ему удачи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Израиль атаковал объекты Ирана, производящие центрифуги для обогащения урана.