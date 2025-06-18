Путин напомнил о важности роста экономики

Важно обеспечить сбалансированный рост экономики России, а также ее структурные изменения. Такое заявление сделал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, слова главы государства передает РИА Новости.

«‎В декабре на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на текущий 2025 год. Прежде всего речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения»‎, — сказал российский лидер.

На совещании Путин назвал ключевой задачей российской власти рост благосостояния граждан.

18–21 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

Деловая программа форума состоит из четырех тематических направлений: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире». Кроме того, на мероприятии запланированы 15 двусторонних встреч с зарубежными бизнес-партнерами России.

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. С 2006-го в нем участвует президент России.

Ранее в России выступили за снижение санкций.