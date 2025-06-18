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В Британии считают, что саммит НАТО в 2025 году будет очень коротким

Times: саммит НАТО-2025 будет коротким, чтобы не раздражать Трампа
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Global Look Press

Саммит НАТО-2025 будет коротким, чтобы не раздражать президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на источники среди организаторов мероприятия.

Утверждается, что организаторы саммита в голландской Гааге приняли во внимание нетерпение и неприязнь Трампа к продолжительным встречам и мероприятиям. Также, как утверждается, со слов самого Трампа, он не может подолгу концентрироваться на одном вопросе.

Вместо стандартных трех частей саммита, каждая по 2,5 часа, будет проведена только одна сессия — она будет включать в себя обсуждение увеличения расходов стран альянса на оборону до 5% от их валового внутреннего продукта (ВВП). Также будет отменена традиционная пресс-конференция президента США с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте.

Кроме того, предполагается, что итоговое коммюнике по итогам саммита составит всего порядка пяти абзацев на листе формата А4. Для сравнения, объем предыдущего коммюнике — 44 абзаца.

До этого старший приглашенный научный сотрудник Европейского политического центра Пол Тейлор в статье для газеты The Guardian заявил, что на саммите лидеров НАТО в Нидерландах на следующей неделе не будет прямого упоминания, что Украина и Грузия в будущем станут членами альянса.

Ранее Сибига заявил, что Зеленский посетит саммит НАТО в случае решений по Украине.

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