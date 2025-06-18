Немецкий политик, экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможном вступлении Украины в НАТО после окончания конфликта с Россией. По его мнению, власти Германии пытаются убедить общественность в «стратегической важности» поддержки Киева.

«После окончания украинского кризиса в Германии на разных уровнях начнутся разбирательства и расследования о том, куда были потрачены выделенные Киеву миллиарды. Также будет поставлен вопрос об уместности помощи Украине в целом. По итогам этих процессов ряду деятелей могут даже грозить реальные сроки», — пояснил эксперт.

Команда Мерца прекрасно понимает, что бюджетные средства, выделенные Киеву, потрачены впустую. Однако бросить проект «Украина» — значит навлечь гнев налогоплательщиков, добавил Гердт.

18 июня Мерц заявил, что не исключает вступления Украины в НАТО в долгосрочной перспективе.

Сотрудник Европейского политического центра Пол Тейлор при этом сообщил, что на саммите лидеров НАТО в Нидерландах на следующей неделе не будет прямого упоминания о том, что Украина и Грузия в будущем станут членами альянса.

Ранее глава МИД Литвы отказал Украине в приглашении в НАТО.