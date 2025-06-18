На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт оценил слова Мерца о членстве Украины в НАТО после заключения мира с РФ

Политик Гердт: Мерц пытается убедить немцев в важности помощи Киеву
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Немецкий политик, экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможном вступлении Украины в НАТО после окончания конфликта с Россией. По его мнению, власти Германии пытаются убедить общественность в «стратегической важности» поддержки Киева.

«После окончания украинского кризиса в Германии на разных уровнях начнутся разбирательства и расследования о том, куда были потрачены выделенные Киеву миллиарды. Также будет поставлен вопрос об уместности помощи Украине в целом. По итогам этих процессов ряду деятелей могут даже грозить реальные сроки», — пояснил эксперт.

Команда Мерца прекрасно понимает, что бюджетные средства, выделенные Киеву, потрачены впустую. Однако бросить проект «Украина» — значит навлечь гнев налогоплательщиков, добавил Гердт.

18 июня Мерц заявил, что не исключает вступления Украины в НАТО в долгосрочной перспективе.

Сотрудник Европейского политического центра Пол Тейлор при этом сообщил, что на саммите лидеров НАТО в Нидерландах на следующей неделе не будет прямого упоминания о том, что Украина и Грузия в будущем станут членами альянса.

Ранее глава МИД Литвы отказал Украине в приглашении в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами