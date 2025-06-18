Политолог: Трамп не просто так сбежал с саммита G7

Президент США Дональд Трамп неспроста досрочно покинул саммит «Большой семерки» (G7), проходивший в Канаде. Это симптом полной потери контроля над внутренней и внешней политикой. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Это касается и украинского конфликта, это касается и ирано-израильских противоречий. Трамп залип, он не может занять ни по одному вопросу прям позицию серьезную. И на самом деле это затормозило практически все его проекты и внутри страны, и вовне. Он, по сути дела, парализован», — считает эксперт.

Он добавил, что когда-то Трамп был символом решительности, однако сейчас он действует «затравленно», а противоречия в собственной команде загоняют его в угол.

Как сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), отъезд Трампа с саммита G7 стал неожиданностью.

Авторы материала подчеркивают, что президент США часто меняет позиции по антироссийским санкциям и по ирано-израильскому конфликту. Из-за этого сложно понять, в чем вообще согласны между собой страны G7.

Как позднее заявил журналист Такер Карлсон в ходе своего выступления в подкасте War Room, втягивание США в вооруженный конфликт с Ираном может привести к краху американской империи.

Ранее Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана.