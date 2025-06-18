В соцсетях появилась информация о возможном обращении Трампа к нации

Трамп, возможно, обратится к нации с заявлением по Ближнему Востоку

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сразу после окончания совещания по национальной безопасности может выступить с заявлением о ситуации на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на слова американских журналистов в социальных сетях и Telegram-каналах сообщает газета «Ведомости».

В то же время официального подтверждения об этом нет. Вполне возможно, что имеют место лишь циркулирующие среди журналистов слухи.

18 июня сообщалось, что встреча Трампа с командой по национальной безопасности в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке завершилась.

17 июня сообщалось, что президент США отказался от планов по переговорам с Ираном в условленном месте на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Что происходит вокруг обострения на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде РФ предупредили Трампа, что война против Ирана может стать его проклятием.