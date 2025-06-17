Захарова отреагировала на слова главы МИД Эстонии, пригрозившего России войной

Инициатива министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о «переносе войны в Россию» является нелепой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи», — отметила она.

Захарова добавила, что в Брюсселе «таких деятелей всерьез не воспринимают — они нужны как шумные эффекты вдоль границы».

Незадолго до этого сообщалось, что глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. Он подчеркнул, что если российская сторона нападет, то «мы принесем войну в Россию». Министр добавил, что на предстоящем саммите НАТО члены блока обсудят увеличение оборонных расходов, а также новые варианты немедленного реагирования в случае российского нападения.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Газетой.Ru», комментируя слова Цахкны, подчеркнул, что Эстония взяла на себя роль дерзкого политического авангарда Европы: устами ее политиков высказываются самые пропагандистские предложения Евросоюза. Эстония согласна играть роль «тявкающей на Россию» страны, потому что она «фактически полностью зависит от дотаций Брюсселя», добавил эксперт.

Ранее стало известно, что граничащие с РФ страны готовят системы здравоохранения к войне.