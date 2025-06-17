Британский политик, общественный деятель, журналист Джордж Гэллоуэй в интервью Tsargrad.tv сравнил Лондон и Москву. По его словам, британская столица — «это все равно что просто какая-то деревушка, захолустье».

«Правда в том, что Британия — государство неудачников. Она ушла из ЕС — я считаю, это было правильное решение. Но после этого ничего не было сделано. Британия не сделала ничего со своей независимостью», — рассказал Гэллоуэй.

Он добавил, что общество в Соединенном Королевстве «разрушается экономически и социально». Кроме того, по его словам, в стране наблюдается ужасная демографическая ситуация.

Журналист также прокомментировал призыв генерального секретаря НАТО Марка Рютте к Лондону увеличивать расходы на оборону или «учить русский язык». По его словам, британцы против наращивания трат бюджетных средств на военные нужды.

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