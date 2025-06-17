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Президент Мали посетит Россию с визитом

Президент Мали Гоита посетит Россию с визитом 22-26 июня
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AP

Президент переходного периода Мали генерал Ассими Гоита посетит Россию с визитом 22-26 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«На следующей неделе приедет президент Мали в Россию», — уточнил он.

При этом Гоита намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Также президент переходного периода проведет встречу с малийским землячеством в России.

9 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия планирует и дальше развивать партнерские отношения с африканскими странами, в том числе в области обороны.

До этого Путин поздравил лидеров государств материка с Днем Африки. Президент выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание связей между Россией и африканскими странами.

Ранее Си Цзиньпин высказался о возможном визите Трампа в Китай.

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