«Учить русский? Да, пожалуй»: британский журналист о словах Марка Рютте

Британский политик, журналист и общественный деятель Джордж Гэллоуэй в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал призыв генерального секретаря НАТО Марка Рютте к Лондону увеличивать расходы на оборону или «учить русский язык». По его словам, британцы против наращивания трат бюджетных средств на военные нужды.

«Был проведен опрос, утром. 87% участников заявили, что скорее готовы учить русский, нежели в два раза увеличивать расходы на армию. Я был бы среди них», — сказал Гэллоуэй.

10 июня Рютте заявил, что Британии необходимо увеличивать расходы на оборону, в противном случае гражданам Соединенного Королевства стоит «учить русский язык».

До этого генсек НАТО предложил повысить расходы на военные нужды членов альянса с нынешних 2% до 3,5% ВВП. Также он призвал тратить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры.

Кроме того, по его словам, министры обороны стран блока утвердили «амбициозные планы» по усилению противоракетной обороны (ПВО), беспилотных летательных аппаратов, а также сухопутных войск.

Ранее в Италии рассказали, за какое время смогут увеличить расходы на оборону.