Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов

ГД приняла закон о наказании в виде лишения свободы для дропперов

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 17 июня, приняла во втором и третьем чтениях закон об уголовной ответственности для дропперов, используемых для обналичивания украденных средств.

К уголовной ответственности привлекут как тех, кто сам совершает нелегальные операции с использованием электронных кошельков и банковских карт, так и тех, кто за вознаграждение передает электронные средства платежа иным лицам.

Отмечается, что дропперам будет грозить до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. До трех лет грозит клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений доступ к своей карте или счету другому лицу.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ ранее предупредило, что дропперов ждут допросы, скамья подсудимых, финансовая и цифровая изоляция, иски, долги и банкротство. Если правонарушителем стал несовершеннолетний, отвечать за его действия будут родители.

Ранее МВД России сообщило, что белорусов втягивают в дропперство через «командировки» в Россию.