Лавров призвал мировое сообщество сделать все для деэскалации Ближневосточного конфликта

Лавров: мир должен сделать все для деэскалации конфликта Израиля и Ирана

Мировое сообщество должно предпринять все усилия для деэскалации конфликта между Израилем и Ираном. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с индонезийским коллегой Сугионо, слова российского министра передает ТАСС.

Он отметил, что у них с Сугионо позиции схожи по большему числу международных вопросов, актуальных на сегодня, в том числе по вопросу конфликта Ирана и Израиля.

Так, Лавров призвал сделать все необходимое для «‎успокоения ситуации».

Он также добавил, что этот вопрос нужно решать исключительно мирным путем, за столом переговоров.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее министр обороны Израиля пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна.