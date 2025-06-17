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В Кремле сообщили о нежелании Израиля выйти на путь мирного урегулирования

Песков заявил, что Москва видит нежелание Израиля выходить на мирный трек
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Maxim Shemetov/Reuters

Россия в настоящее время наблюдает как минимум нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования конфликта с Ираном и обращаться за посредничеством в этом вопросе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

»Путин сказал, что при необходимости Россия будет готова оказать посреднические услуги. В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования», — отметил представитель Кремля.

Также Песков заявил, что ситуация с конфликтом Ирана и Израиля идет по пути эскалации, ее уровень непредсказуем. Так он отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа к жителям Тегерана эвакуироваться.

16 июня пресс-секретарь Владимира Путина назвал реакцию международного сообщества на эскалацию между Израилем и Ираном «хорошим уроком для всех».

Ранее Рябков обвинил Запад в отсутствии совести на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

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