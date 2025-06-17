В МИД РФ предложили помощь в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном

Россия будет готова предоставить всевозможные посреднические услуги Ирану и Израилю в вопросе урегулирования конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Мы будем готовы предоставить всевозможные наши посреднические услуги, если таков будет запрос сторон. И та, и другая сторона об этом знают», — сказал он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.