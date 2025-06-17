В Иране чиновникам запретили устройства с подключением к общественным сетям

Fars: чиновникам в Иране запретили устройства с доступом к общественным сетям

Управление кибербезопасности Ирана запретило чиновникам использовать устройства, подключенные к общественным сетям. Об этом сообщает агентство Fars.

«Управление кибербезопасности запретило чиновникам и органам безопасности использовать любые устройства, подключенные к общественным сетям», — сказано в сообщении агентства.

Распоряжение вышло на фоне конфликта между Ираном и Израилем.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

16 июня премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи могла бы положить конец конфликту между странами. Входит ли это в планы Израиля, он не сообщил.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в Минобороны Ирана заявили, что Израиль не выдержит долгой войны.