Reuters: Трамп заявил, что не слишком настроен вести переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не настроен на переговоры с Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Трамп заявил, что не слишком настроен вести переговоры с Ираном», — говорится в сообщении.

Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты жестко ответят Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.