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Встреча Трампа и Зеленского в Канаде сорвалась из-за отъезда президента США

Presse: встреча Трампа и Зеленского не состоится из-за отъезда президента США
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на полях саммита G7 в Канаде сорвалась, поскольку Трамп досрочно покинул страну. Об этом пишет газета Presse.

«В связи с ранним отъездом Трампа запланированная на вторник встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, который едет на саммит в Канаду в качестве гостя, не состоится», — говорится в материале.

Американский лидер покинул саммит G7 и вылетел в Вашингтон вечером 16 июня. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Трамп «провел отличный день на саммите, подписав крупное торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером», но вынужден уехать из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Позднее стало известно, что Трамп отдал распоряжение совету национальной безопасности (СНБ) США собраться и быть готовым к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома.

Ранее сообщалось, что США направили десятки самолетов в Европу из-за конфликта Израиля и Ирана.

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