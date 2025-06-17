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«Почти невозможно»: Европе предсказали проблемы с отказом от ядерного топлива РФ

Энергетик Юшков: заменить РФ в поставках ядерного топлива практически невозможно
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Shutterstock

Еврокомиссия заявила о планах отказаться от российского ядерного топлива к 2030 году. Однако выполнить это обещание будет крайне сложно, так как на сегодняшний день заменить РФ в поставках топлива практически невозможно, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Даже урановая руда из Казахстана поставляется сюда для обогащения — только после этого производится ядерное топливо для последующих поставок, объяснил он 360.ru.

Сегодня Россия является крупным игроком на рынке, так как не только добывает уран, но и обладает необходимыми технологиями для его обогащения и производства топлива, отметил Юшков. Он подчеркнул, что недостаточно будет просто купить урановую руду — ее обогащение это очень сложный технологически емкий процесс. Даже европейские компании, которые сами производят топливо, покупают обогащенный уран в России — им будет крайне сложно от этого отказаться, подчеркнул эксперт.

«Это санкции, а значит, их нужно утверждать единогласным решением на уровне Евросоюза, — добавил он. — В нынешних реалиях им вряд ли удастся получить одобрение, например, Венгрии, где есть атомные электростанции, работающие на российском топливе, и это наиболее выгодный для них вариант».

По словам Юшкова, заменить Россию на этом рынке сегодня практически невозможно, а связанные с этим попытки грозят скачком цен. Придется вкладывать большие средства в перенастройку работы атомных станций.

Если же все-таки ЕС пойдет до конца, то для России это решение не будет критичным, убежден Юшков. В этом случае обогащенный уран из РФ будет перераспределен на другие рынки, в том числе — азиатские страны, заключил он.

Напомним, накануне сообщалось, что на этой неделе Еврокомиссия представит меры по прекращению импорта всего российского ископаемого топлива, при этом она решила отложить планы по отказу от урановой продукции. Уточняется, что европейский ядерный сектор хотят освободить от российского импорта к 2030-м годам. В ЕК предупредили, что для создания внутренней цепочки поставок необходимы инвестиции в размере €241 млрд.

В США ранее признали, что до сих пор экспортируют 20% ядерного топлива из России.

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