Израильский посол в РФ опровергла информацию о цели атак против Ирана

Посол Израиля в РФ Гальперин: смена власти в Иране не является целью операции

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что Иерусалим своими действиями в отношении Ирана не преследует цели сменить режим в исламской республике. Ее слова приводит ТАСС.

«Нет цели изменить (режим в Иране. — «Газета.Ru»). Это не одна из целей операции», — отметила глава израильского диппредставительства в ходе брифинга.

При этом накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что следствием проводимой Израилем операции может стать смена власти в Иране.

До этого президент США Дональд Трамп наложил вето на израильский план по устранению верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», совершив атаку на ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Нетаньяху об ударах по Ирану.