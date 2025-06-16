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Политолог: отношения РФ и США при Трампе улучшились, но есть нюанс

Политолог Гуреев: США и РФ остаются противниками во многих вопросах
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Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Политолог Данила Гуреев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что следующий этап переговоров между российской и американской делегациями пройдет в Москве.

Эксперт отметил, что с приходом к власти в США Дональда Трампа отношения между Москвой и Вашингтоном заметно улучшились, однако обманываться не стоит, поскольку оба государства являются геополитическими антагонистами.

«Отношения между Россией и США, в общем-то, именно на этом и строятся. Откровенно говоря, для России США представляют стратегическую угрозу, потому что существует блок НАТО. <...> Так и наоборот. Для США Россия представляет из себя стратегическую угрозу», — сказал эксперт.

Он добавил, что РФ совместно с Китаем не позволяют США стать полноценным мировым гегемоном через позицию силы.

Новый этап переговоров между Москвой и Вашингтоном, посвященный устранению дипломатических «раздражителей», пройдет в российской столице, сообщил в июне посол РФ в США Александр Дарчиев. Консультации станут продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и впервые пройдут на территории одной из сторон. Встреча, по словам дипломата, состоится «в самое ближайшее время».

Ранее в Кремле рассказали, останется ли Стамбул площадкой для переговоров России и Украины.

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